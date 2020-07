Attualità Sacra Famiglia / Via Bainsizza

Parco Basso Isonzo, l'appello al Sindaco Giordani

In tantissimi martedì scorso, 14 luglio, a difesa del parco agricolo del Basso Isonzo. In un video l'appello di tanti cittadini al sindaco, Sergio Giordani, in modo da proteggere quest'area verde