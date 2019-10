"Parlamentino Appe": il prossimo 7 novembre l'associazione esercenti eleggerà il suo direttivo

Sarà l’assemblea generale dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE), convocata per giovedì pomeriggio 7 novembre presso la sede sociale di via Savelli 28 a Padova, a rinnovare il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dell’unica Associazione che, in provincia di Padova, rappresenta in modo esclusivo i pubblici esercizi..

Dinamismo e spirito di iniziativa

«Il nuovo Comitato Direttivo che verrà eletto – puntualizza il Presidente uscente Erminio Alajmo – dovrà essere caratterizzato da dinamismo, spirito di iniziativa, capacità di interloquire alla pari con le istituzioni pubbliche, andando oltre la semplice tutela dell’esistente e della propria “bottega”. Esercenti capaci di proporre idee e di non cadere in sterili polemiche o conflittualità personali. Buoni risultati si possono ottenere solo se si riesce a fare gioco di squadra, superando l’individualismo e mettendo la propria esperienza a disposizione dell’intera categoria».

I candidati

A governare l’Associazione si sono candidati al momento 22 esercenti, ma solo 11 siederanno sullo scranno di Consigliere, la cui carica è gratuita. Le candidature sono aperte fino al giorno stesso delle elezioni, per cui sono probabilmente destinate a crescere di numero. I componenti eletti verranno affiancati dai presidenti mandamentali (Abano, Cittadella, Monselice, Este, Montagnana, Piove di Sacco) che entrano di diritto nel “Parlamentino”. Verranno votati, contestualmente, anche 5 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. ll nuovo Presidente APPE per il mandato 2019-2023 sarà nominato dallo stesso Comitato Direttivo alla prima riunione del 14 novembre. Il Presidente si avvarrà dell’appoggio di due Vice Presidenti e di due Consiglieri di Presidenza.