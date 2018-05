Due nuove partner padovane entrano in Cba: sono le avvocatesse Sartori e Sorgato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Novità al vertice di Cba, uno dei principali studi legali e tributari italiani, con oltre 120 professionisti e sedi a Padova, Milano, Roma, Venezia e Monaco di Baviera. Lunedì 14 maggio l’assemblea dei soci ha deliberato l’entrata nella partnership degli avvocati Barbara Sartori e Daniela Sorgato di Padova, oltre che dell’avvocato Gianvito Riccio.

Campi d'azione

Con le nuove nomine Cba punta a consolidarsi e crescere ulteriormente in due settori importanti per lo studio: diritto del lavoro, diretto dall’avvocato Riccio e composto da un gruppo di professionisti che presta attività di assistenza e di consulenza in materia di diritto del lavoro, relazioni industriali e agenzia commerciale; ma anche consulenza a Pmi e grandi imprese.

I curricula

Barbara Sartori e Daniela Sorgato lavorano nella sede di Padova, la prima con una vocazione internazionale in materia di information technology, marchi, brevetti, design, nomi e dominio nonché in ambito pubblicità e concorrenza sleale, mentre la seconda è impegnata sul fronte del contenzioso, del banking e delle ristrutturazioni aziendali ed operazioni straordinarie. Con le nuove nomine sale il numero dei partner, molti dei quali cresciuti all’interno dello studio.