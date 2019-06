Passeggiata in rosa a Borgo Veneto: oltre 200 partecipanti in favore dello Iov

Un vero e proprio successo la prima "Passeggiata in Rosa" svoltasi in località di S.Margherita d'Adige di Borgo Veneto, e organizzata dalle donne del locale "Circolo Noi San Biagio" della Parrocchia di S,Margherita con il patrocinio dell'Istituto Oncologico Veneto e dal Comune di Borgo Veneto.

La passeggiata

Oltre 200 partecipanti per una passeggiata non competitiva di circa 6 chilometri per le vie delle tre località di Borgo Veneto con dolce ristoro nella parrocchia di Saletto e ringraziamenti e omaggio floreale a tutti i partecipanti all'arrivo nel piazzale della chiesa di S. Margherita.

Il ricavato, andrà a finanziare l’acquisto di un caschetto per chemioterapia per lo IOV.