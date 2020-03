Pasticceria Mazzari assicura la Pasqua ai padovani: uova e colombe arrivano a domicilio

«Siamo stati lì lì per gettare la spugna, ma abbiamo deciso che era giusto non tradire chi ci è sempre stato affezionato». Così la famiglia Mazzari spiega la decisione di dare la possibilità di acquistare i prodotti per l'imminente Pasqua anche durante il periodo dell'allerta sanitaria e dell'isolamento forzato.

Il servizio

La pasticceria di via dell'Ippodromo è chiusa al pubblico come previsto dai decreti ministeriali, ma l'attività procede a porte chiuse e per le feste pasquali saranno prodotte uova di cioccolato, colombe e focacce. I padovani potranno acquistarle a distanza prenotandole entro domenica 5 aprile e vedersele recapitare a casa la settimana prima di Pasqua. Per accedere al servizio prenotazione è sufficiente collegarsi al sito web o ai profili social dell'azienda (Facebook, Instagram).

La scelta

«Per noi e i nostri collaboratori - spiega la contitolare Giulia Mazzari - la chiusura è un sacrificio importante sotto il profilo economico ma anche per la vicinanza alla clientela». Per questo la ditta ha deciso di mettere a punto un piano di consegna a domicilio: «Le colombe classiche all’arancia saranno realizzate nella pezzatura da un chilo, mentre le focacce saranno da 800 grammi - spiega il mastro pasticcere Enrico Mazzari - e le uova, da 500 grammi, saranno al latte, fondente e oltre a una versione speciale di cioccolato nocciolato».