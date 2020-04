Uova e colombe: si possono acquistare in pasticceria o vengono consegnate a casa

Anche con le serrande abbassate, anche con le luci spente, i pasticceri di Padova e provincia, con tanto di cappello e laboratorio artigianale dedicato solo a dolci e cioccolato, sono sempre stati in fermento. In questi giorni si sono riuniti virtualmente e hanno deciso di rispettare la tradizione, facendo volare le loro colombe originali, uniche, fatte a mano al 100%, nelle case di chi continua a credere nel valore delle mani di chi lavora.

Codice Ateco

Alcuni stanno usando la loro pagina Facebook, altri semplicemente rispondono al telefono, altri ancora si sono registrati nel sito messo a disposizione dall’APPE (Associazione Provinciale Pubblici Esercizi) www.gustareacasa.it. Intanto la questione delle pasticcerie con Codice Ateco “misto” è stata chiarita dagli Enti competenti, in primis la Prefettura di Padova. L’apertura al pubblico è limitata solo alle pasticcerie con codice Ateco 47.24.20 (commercio di generi di pasticceria), sia come principale che secondario. Queste pasticcerie si impegnano a eliminare/accatastare/coprire i tavoli, sedie, macchina del caffè, bicchieri, posate, tazzine, zuccheriere, ecc. inserendo anche delle limitazioni fisiche all’accesso. Questo per escludere assolutamente che possano essere anche solo intese come attività di somministrazione o di vendita per il consumo sul posto. I prodotti venduti sono esclusivamente preconfezionati, acquistati da grossisti (esempio cioccolatini, biscotti, ecc.) o auto-prodotti (esempio colombe, uova pasquali, ecc.), mentre è esclusa la vendita di brioche, pasticcini, torte e similari. Questi ultimi prodotti possono rimanere esposti per visione, per poi essere consegnati a domicilio.

Cartello informativo

«Come APPE – dichiara Federica Luni, dirigente dell’Associazione e Presidente del Gruppo Pasticceri – abbiamo predisposto un cartello informativo, da esporre sia all’ingresso che all’interno dei locali, che informa i clienti che si possono acquistare solo i prodotti preconfezionati, non si effettua il servizio di somministrazione e si consiglia di ordinare i prodotti, consegnati gratuitamente a domicilio». Aspetti commerciali che vanno a braccetto con iniziative di solidarietà: sono molte, infatti, le pasticcerie che hanno deciso di devolvere in beneficienza parte dei proventi derivanti dalla vendita di colombe e uova pasquali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.