Patti Smith si "laurea" al Bo con un elogio alla Beat Generation e ai giovani del Friday for Future

Presso l'Aula Magna del Bo è stata conferita la laurea ad honorem a Patti Smith, la poetessa del rock. Una cerimonia davvero speciale, la Smith ha pure cantato "My Blakean Year" imbracciando la chitarra dopo il suo discorso che è stato un omaggio alla Beat Generation e quelli che sono stati i suoi grandi maestri. Non ha mancato di evidenziare l'emozione nel poter vedere da vicino la cattedra di Galileo, un episodio che risale alla sua prima visita a Padova.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

«Patti Smith rappresenta tutte le generazioni, canta la libertà», sottolinea il Rettore, Rosario Rizzuto. «Lei è una di noi, lo testimonia la sua storia. L'emozione che ha provato poi nella sua visita dello scorso anno cio ha convinto che era la candidatura giusta, ne siamo felici«. Concetto che aveva espresso anche durante la cerimonia: «Basterebbe soltanto una parte di ciò che Patti Smith ha pensato, scritto, creato, e una parte del suo amore per la letteratura, per giustificare e motivare questa laurea in Lingue e Letterature Europee e Americane».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La Smith ha ricordato come si è avvicinata alla poesia e solo dopo alla canzone, ha citato i suoi riferimenti, da Peter Burroughs ad Alle Ginbsgerg raccontando anche aneddoti curiosi, ha ringraziato anche le generazioni attuali e il loro impegno per l'ambiente. Poi scherzando ha detto tradendo sincera emozione: «28 novembre, Università di Padova, laurea ad honorem in “Lingue e Letterature Europee e Americane”… e compleanno di William Blake».