Dalla visita al conferimento: laurea ad honorem dell'Università di Padova per Patti Smith

Nel dicembre del 2018 aveva prima incantato Padova con un evento sold out in Sala dei Giganti e quindi si era fatta letteralmente stregare dalla bellezza di Palazzo Bo. Forse, però, non pensava che il "lieto fine" fosse questo: Patti Smith riceverà dall'Università degli Studi di Padova la laurea magistrale honoris causa in Lingue e Letterature Europee e Americane.

La laurea ad honorem

Un conferimento proposto dal dipartimento di studi linguistici e letterari e approvato nella giornata di martedì 18 giugno dal Senato Accademico dell’Ateneo Patavino: ancora da stabilire la data in cui la cantautrice e poetessa statunitense, entrata nel cuore di milioni di fan quale "sacerdotessa del rock", verrà fregiata della laurea ad honorem