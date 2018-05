Il progetto di rigenerazione urbana per il centro di Este conquista Renzo Piano

Il giovane architetto Thomas Pepino ha ricevuto il prestigioso premio internazionale “RPWT, Il Viaggio del Mondo in quaranta giorni” alla scoperta di molte architetture dello studio RPBW - Renzo Piano Building Workshop e finanziato dalla Fondazione Renzo Piano, grazie al proprio contributo al progetto delle linee guida per la rigenerazione urbana per la città di Este.

Un grande traguardo

“Un risultato eccellente - ha commentato il prof. Edoardo Narne, responsabile col collega Bruno Messina del master Forme dell’abitare contemporaneo del dipartimento Icea dell’università di Padova e di SDS Architettura Siracusa -, che bissa l’esperienza dello scorso anno dell’ing. Silvia Pellizzari, ora tra i collaboratori, con l’architetto Andrea Corsi e con l'ing. Nicole Trevisan e l'arch. Ernesto Alberghina, dell’iniziativa estense”.

Restituire ai cittadini il centro storico

Un’iniziativa, quella della rigenerazione urbana che vede insieme Università, Comune e Ascom Confcommercio, e che è stata presentata nei giorni scorsi in municipio a Este incontrando il favore di cittadini e commercianti presenti all’incontro. Come è stato ben evidenziato nel corso della serata da parte degli intervenuti (il sindaco Roberta Gallana, il suo vice e assessore alle attività economiche Aurelio Puato, il professor Edoardo Narne del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università di Padova, il presidente provinciale dell’Ascom Patrizio Bertin e quello mandamentale Antonio Zaglia, più gli estensori, l’architetto Thomas Pepino e l’ingegner Nicole Trevisan), il progetto parte dall’analisi urbana e territoriale. “Lo studio - è stato detto - ha portato all’identificazione di una situazione di disconnessione, in particolare tra il centro e l’area del castello. Per questo motivo la proposta di intervento si focalizza sulla necessità di restituire alla cittadinanza l’uso e il beneficio di questo spazio”.

Il progetto

Nelle intenzioni dei promotori, che ora mettono sul piatto il riconoscimento del valore della proposta giudicata di estremo interesse da parte della commissione giudicatrice del premio internazionale RPWT, la proposta prende in esame sia l’interno che l’esterno delle mura, con l’orto botanico e la serra che determinano nuovi ambienti didattici e di svago, mentre il parcheggio fuori le mura è un invito alla mobilità sostenibile.

L'impegno di Ascom

“L’obiettivo di questi interventi - sottolinea il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin - è volto a valorizzare nuovi flussi turistici, economici e sociali capaci di produrre, con il riscatto di aree urbane che necessitano di essere riorganizzate, anche occasioni di sviluppo”. Un impegno, quello dell’Ascom, che a Padova sta interessando la centralissima area che va da via Santa Sofia al Liston e, a Montagnana, la città all’interno delle mura.