Argos Petrarca e LILT per «la prevenzione oncologica, un'arma efficace contro i tumori»

Argos Petrarca Rugby e LILT Padova – (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) uniscono le forze e scendono in campo a sostegno della prevenzione oncologica. Questa sinergia verrà ufficializzata sabato 26 gennaio in occasione del match Argos Petrarca rugby vs Valsugana rugby.

L'info point

I giocatori si sfideranno nella gara di ritorno del Campionato TOP 12 questa volta con un sostegno in più: i volontari LILT che saranno presenti per fornire informazioni sulle attività di sensibilizzazione e prevenzione oncologica che l’Associazione promuove da oltre 45 anni sul territorio padovano.

Pevenzione e diagnosi

«La prevenzione e la diagnosi precoce sono le armi più efficaci per contrastare l’insorgere del tumore, e siamo consapevoli - sostiene Dino Tabacchi Presidente LILT Padova - che intensificando le campagne di sensibilizzazione potremmo arrivare ad una guaribilità ancora più soddisfacente concentrandoci maggiormente nei confronti dei giovani. Grazie al coinvolgimento di un’eccellenza sportiva padovana come il Petrarca Rugby - afferma Dino Tabacchi - vogliamo raggiungere una platea sempre più ampia e spiegare che per vincere la partita contro il cancro è indispensabile giocare d’attacco perché prevenire è vivere!»

Le iniziative

«Quest’obiettivo verrà concretizzato attraverso molteplici iniziative tra cui – afferma il Presidente Alessandro Banzato – il coinvolgimento diretto dei nostri atleti in occasione degli appuntamenti istituzionali che LILT promuove sul territorio come l’attività di educazione alla salute nelle scuole padovane e la partecipazione alle campagne nazionali di sensibilizzazione alla prevenzione oltre alla presenza di un info point LILT in occasione delle partite di campionato che avranno luogo presso l’Argos Arena».

Un Trofeo LILT?

L’allenatore del Petrarca Andrea Marcato annuncia inoltre la volontà di organizzare un Trofeo LILT in occasione di una partita amichevole di pre-campionato 2019-2020. «Rappresenterebbe un’ottima occasione per coinvolgere da vicino tutta la “famiglia Petrarca” e raccogliere fondi a sostegno dei progetti LILT».