Lo storico dell’arte Philip Rylands curerà il progetto di valorizzazione del complesso dei Musei Civici Eremitani

Affollatissima conferenza stampa per presentare il nuovo consulente, figura di grande rilievo per la gestione e organizzazione dei musei, a Palazzo Moroni. Occhi puntati su Philip Rylands, anche se ad aprire l'incontro con la stampa sono stati il sindaco Sergio Giordani e Andrea Colasio, assessore alla cultura.

Il progetto prevede il rilancio e la valorizzazione di uno dei patrimoni culturali principali della città è stato affidato, con un incarico ad hoc, allo storico dell’artePhilip Rylands, fino a giugno del 2017 direttore a Venezia, per oltre 30 anni, della Peggy Guggenheim Collection, una delle principali collezioni d’arte del ‘900.

Proprio grazie alla direzione di Rylands, Peggy Guggenheim Collection è stato il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea più visitato in Italia e il secondo a Venezia, dopo Palazzo Ducale. Un risultato frutto della curatela accurata e dei moderni canali di relazione e interazione con i visitatori del Museo attivati da Rylands.

«Rylands svilupperà, in stretto contatto - spiega l'assessore Colasio - con le conservatrici dei Musei, un progetto scientifico, completo di piano economico e finanziario, per la valorizzazione delle esposizioni permanenti e delle collezioni del complesso dei Musei Civici Eremitani. Un progetto che, nelle intenzioni del curatore inglese, comprenderà la revisione dei criteri espositivi con la valorizzazione delle opere più importanti, una ridefinizione dei percorsi, anche con una diversa gestione degli spazi, in modo da rendere non solo più facilmente fruibile ma anche più gradevole la visita. I visitatori saranno accompagnati in un itinerario che offrirà in modo chiaro e semplice le informazioni necessarie a comprendere le opere esposte e a collocarle nel loro contesto artistico e storico senza appesantirne la visione»