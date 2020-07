Carmignano, Piazze Sotto le Stelle: shopping fino alle 24 dal venerdì alla domenica

Aumentare gli spazi e le occasioni di socialità, per recuperare il tempo rubato dal Covid, ma anche aiutare le attività commerciali e i pubblici esercizi: è questo l’obiettivo dell’ordinanza emessa dal sindaco che permette ai negozianti aperture e plateatici aumentati dal venerdì alla domenica dalle 20 alle 24.

Spazio pedonale

«Non solo – spiega il Sindaco Alessandro Bolis – sarà chiuso al traffico un’importante area del paese, creando uno spazio interamente pedonale intorno a Piazza Marconi. In particolare, sarà chiusa via Marconi, via del Popolo, tra via Marconi e via Trieste, e piazza del Popolo di fronte alla Biblioteca comunale». Non solo bar e locali e negozi aperti, gli spazi urbani diverranno delle quinte per musica, spettacoli e intrattenimento. «Una vera novità per Carmignano di Brenta –spiega l’Assessore al Commercio Raffaella Grando – che assume l’aspetto che aveva nel passato, quando il traffico veicolare era inesistente e bambini, anziani e famiglie vivevano appieno gli spazi del centro, trasformato in un grande salotto». Bar, pizzerie e gelaterie potranno occupare gli spazi antistanti la loro attività con tavolini, sedie e ombrelloni, anche sulla sede stradale. L’apertura dei negozi, così come degli esercizi pubblici, potrà protrarsi fino alle 24. L’iniziativa sarà attiva fino al 30 agosto. «Appuntamento dunque nel nostro centro già da venerdì 17 – conclude il Sindaco – per un aperitivo, un gelato e, perché no, un po’ di shopping».