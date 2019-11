"Nuovo" mercato di Albignasego, Sattin (Fiva Ascom): «Criticità e preoccupazione»

La prima? «Non buona»: è negativo il giudizio di Ilario Sattin, presidente della Fiva Ascom Confcommercio di Padova (e presidente regionale) sul primo venerdì di mercato “diviso” ad Albignasego a seguito dei lavori in piazza del Donatore.

La polemica

Rincara la dose il presidente degli ambulanti dell’Ascom: «Abbiamo riscontrato parecchie criticità a cominciare dall’area dove sono stati posizionati i banchi di alimentari in piazza Matteotti e, di fatto, “ostaggi” a causa di un passaggio molto ristretto che presenta anche problemi di sicurezza». Da sempre contrari allo sdoppiamento del mercato, gli ambulanti, più volte nel corso di diversi incontri, hanno espresso le loro perplessità al sindaco Filippo Giacinti e all’assessore Gregori Bottin senza per questo riuscire nell’intento di mantenere un’unicità che è fondamentale per far affluire la clientela. «Venerdì mattina c’era poca gente - continua Sattin - e quella che c’era ha dovuto fare i conti con una realtà che a ridosso delle festività natalizie non può che preoccuparci. Già di suo il mondo del commercio ambulante è in crisi profonda ma scelte di questo tipo ne condizionano ancora di più la tenuta. L’ho detto e lo confermo: questo non significa che noi siamo contrari ai lavori che, ovviamente, vanno fatti, ma bisognerebbe anche capire le ragioni degli operatori e questo, ad Albignasego, non è avvenuto».