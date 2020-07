Da piazza Maggiore a "Este Beach": polemiche nella Bassa per il «salotto verde» estivo

Da piazza a "oasi naturale". Ed è subito bagarre: infuria ad Este la polemica sui maxi-lavori voluti dall'amministrazione comunale per aggiungere una «speciale coreografia» in piazza Maggiore e piazza Trento.

Denuncia social

Tutto parte dalla "denuncia" via Facebook de "L'altra Este", che parla di scelta «eccessiva e fuori luogo» e di «spesa di oltre 40.000 euro».

Replica

Non si è fatta attendere la replica del Comune di Este, che spiega: «In Piazza Maggiore saranno presenti quattro grandi isole verdi con piacevole arredo urbano formato da alberi e piante di varie altezze, dalle palme ai noccioli, con macchie colorate di fioriture stagionali. Due delle quattro aree verdi vedranno sorgere punti d'acqua, con freschi zampilli che renderanno l'ambiente un'oasi di pace e armonia, perfetta per trascorrere piacevoli momenti di relax durante le giornate estive. Verranno inoltre installate alcune sedute, per permettere ai cittadini di godere di questo "salotto estivo" in tutta tranquillità. La giostra, posizionata al centro della piazza, vuole invece rappresentare un punto di animazione naturale per i più piccoli. Durante le serate di apertura dei negozi del giovedì, sarà anche presente un servizio di visita della città con un trenino turistico. Anche Piazza Trento presenterà un'altrettanto suggestiva installazione, che la renderà ulteriore elemento di ristoro per cittadini e visitatori. Verrà infatti allestito un laghetto artificiale, con spruzzi e zampilli, tra piante e fiori stagionali». Commenta il sindaco Roberta Gallana: «Mai prima d'ora si era scelto di allestire le Piazze di Este per un periodo così lungo. Il centro storico, infatti, ospiterà questo salotto verde per due mesi. Abbiamo scelto di accompagnare i cittadini di Este a uscire in sicurezza, per riscoprire la città. L'allestimento farà da sfondo ai giovedì di Shopping al Chiaro di Luna, serate dedicate alla vita economica e sociale della città, nell'ambito del ricco cartellone "Incontri d'Estate". Dopo l'emergenza, abbiamo bisogno di ritrovarci nuovamente, per rimarcare la nostra appartenenza a una viva comunità culturale e sociale».

