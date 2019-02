Poliambulatorio Caritas, dentista e oculista gratis per i bisognosi: aumentano i pazienti

Sono stati resi noti i dati sulle attività del 2018 del poliambulatorio, attivo da vent’anni negli spazi messi a disposizione dal Comune (che assicura anche i costi relativi alle utenze) e gestito da Caritas diocesana e dall’associazione Adam onlus sotto la responsabilità di don Luca Facco, mentre la direzione sanitaria è in capo al dottor Zabadneh Riad.

Quali i pazienti

Il servizio offre prestazione di tipo odontoiatrico e oculistico a italiani e stranieri, regolari o irregolari, in condizione di povertà estrema (senza fissa dimora, vittime di tratta e sfruttamento sessuale), ma anche persone senza reddito e in particolari difficoltà economiche con Isee non superiore agli ottomila euro. I numeri registrano un lieve incremento rispetto all’anno precedente. Sono 515 le persone che hanno avuto accesso al poliambulatorio (179 minori): 229 maschi (44,5%) e 286 femmine; erano 509 nel 2017. Il 37,7% è rappresentato da italiani (194) e il 62,3% (321) da stranieri, in particolare marocchini, albanesi e romeni con percentuali e provenienze abbastanza stabili nel tempo.

Protesi, apparecchi e occhiali

Le prestazioni complessive erogate sono 1974 (con un significativo aumento del 22% rispetto al 2017): il 52% (1028) consistente in interventi odontoiatrici e a seguire consulenze e segretariato (459), visite odontoiatriche (306), apparecchiature e materiale sanitario (103), prestazioni infermieristiche o igiene (78). Grazie alla collaborazione con lo studio Mavidental che fornisce all’associazione Adam onlus protesi gratuite, sono state consegnate diciassette protesi e quindici apparecchi per bambini. Con il 2019 si sono aperte altre convenzioni con due nuovi studi per cui sarà possibile fornire un numero maggiore di protesi gratuite. Per quanto riguarda il servizio oculistico, il poliambulatorio grazie al progetto “Ora ci vedo” e alla collaborazione con il consorzio Optopiù e Cbm Italia onlus, offre un servizio di ottica per adulti e uno di oculistica riservato ai minori di 14 anni. Nel 2018 sono state consegnate gratuitamente 86 paia di occhiali.

Come accedere

Il poliambulatorio è aperto il lunedì e martedì dalle 9 alle 13 e il mercoledì e giovedì dalle 9 alle 15; vi si alternano quindici medici volontari, due volontari e due dipendenti come assistente alla poltrona e segretaria.Per accedere al servizio è previsto un colloquio conoscitivo al Centro di ascolto della Caritas diocesana (ogni venerdì dalle 9.30 alle 12 su appuntamento). Se la situazione è tale da poter accedere al servizio, viene consegnata una tessera della durata di un anno con cui rivolgersi direttamente al poliambulatorio.