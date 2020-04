Pollini nell'aria, in corso il monitoraggio in Veneto: concentrazioni elevate anche nel Padovano

Primavera uguale allergie: in corso in Veneto il monitoraggio dei pollini nell'aria.

Monitoraggio

A effettuarlo è Arpav, che sottolinea: «In questo periodo si segnalano concentrazioni elevate per corilacee a Belluno, Feltre, Padova, Treviso, Vicenza e Verona, per oleacee a Belluno e Feltre, per betulacee a Vicenza e Verona, per salicacee a Vicenza, per platanacee a Padova. Da un anno all’altro assistiamo a variazioni dell’inizio della fioritura di alberi ed “erbe” con la conseguente variazione della composizione dei pollini in aria e spore fungine. I bollettini informativi forniscono indicazioni sull'andamento delle principali pollinazioni nella regione. La rete di monitoraggio, attivata da Arpav nel 2001, è composta da otto campionatori, sette di proprietà dell’Agenzia e uno dell’Università degli Studi di Verona. Il campionatore è di tipo volumetrico e si basa sulla cattura, per impatto, delle particelle atmosferiche su una superficie resa adesiva, in seguito ad aspirazione di un volume noto d’aria. Il campionamento avviene a cadenza settimanale». Per fornire indicazioni di sintesi agli allergici ed agli operatori di settore, vengono prodotti, settimanalmente, bollettini informativi e previsionali sull’andamento delle principali pollinazioni pubblicati a questo link e, con un maggior dettaglio, anche nel sito nazionale della Rete Italiana di Monitoraggio Aerobiologico Pollnet, a questo link. L'Agenzia annualmente pubblica un rapporto in cui si rappresentano, in maniera grafica e analitica, le concentrazioni giornaliere dei pollini allergenici più importanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio.