Crollo del ponte Morandi, Palazzo Moroni invia 15mila euro a sostegno dei genovesi

Piuttosto che niente, meglio piuttosto: il Comune di Padova ha raccolto 15mila euro come contributo di solidarietà a sostegno dei genovesi, colpiti dal crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018.

Il contributo

Il denaro è stato inviato il 17 gennaio attraverso un bonifico con beneficiario il Comune di Genova. Questo il commento dell'assessore Bressa: «Ancora una volta i padovani si sono dimostrati solidali e generosi con chi è colpito da una grave calamità. Il giorno di Ferragosto mi sono fatto portavoce della volontà di tutta la Giunta nel lanciare questo appello per aiutare i genovesi e la risposta che abbiamo avuto si concretizza oggi in questi 15.000 euro che abbiamo bonificato al Comune di Genova. Una somma finalizzata esplicitamente all’aiuto delle persone coinvolte dal crollo. Ovviamente tanti altri padovani hanno scelto diversi canali per sostenere Genova, l’importante è che la nostra vicinanza concreta sia giunta a destinazione».