Più di 100 alberi da potare: importanti interventi nella Bassa

Prenderanno il via in questi giorni a Carmignano di Brenta importanti interventi di potatura degli alberi che insistono sulle aree pubbliche.

Potatura

Coinvolte più di un centinaio di piante identificate dall’ufficio competente tra quelle che necessitano di interventi più urgenti. Spiega l’assessore all’ambiente Andrea Bombonati: «Si effettueranno tagli e opere di sfoltimento dei rami con il duplice obiettivo di evitare l’effetto ‘vela’, che rende le piante più sensibili al vento, mettendole così in sicurezza e migliorandone la stabilità ma anche interventi per il benessere stesso delle piante, che hanno bisogno periodicamente di controlli e potature». Puntualizza l'assessore Eric Pasqualon: «L’intervento di potatura viene fatto a rotazione ogni anno interessando periodicamente tutto il patrimonio arboreo comunale e coinvolge più o meno piante a seconda dei fondi che riusciamo a reperire, ma è una delle molte azioni che compiamo a favore del nostro ricco patrimonio "verde", che siamo impegnati non solo a mantenere, ma anche ad incrementare. Ricordo che negli ultimi anni abbiamo piantato migliaia di alberi su tutto il nostro territorio e creato addirittura un bosco, il Bosco della Molina, un nuovo polmone verde di 13 mila metri quadrati, con la piantumazione di nuovi 1.300 alberi; e creato un nuovo parco verde, il Parco della Rotonda di Boschi, riqualificando l’area dell’ex depuratore».