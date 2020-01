Concorso "Pozzonovo e Stoppare Premia": tutti i vincitori del contest natalizio

È Mariagrazia Tamiazzo la vincitrice del concorso “Cliente dell'anno - Pozzonovo e Stroppare Premia” organizzato dal Gruppo Esercenti con la collaborazione del Comune per promuovere gli acquisti natalizi nei negozi del paese, in alternativa ai grandi centri commerciali e al commercio online. Sono stati però complessivamente una ventina i premiati del contest, sorteggiati tra tutti coloro che hanno effettuato compere a Pozzonovo e Stroppare nell’ultimo mese e mezzo nei 31 negozi aderenti all'iniziativa.

Sfida sul territorio

«Mi complimento con gli Esercenti – dichiara il sindaco Arianna Lazzarini – per aver avuto il coraggio di intraprendere questa sfida, inedita sul territorio padovano e pensata sulla linea di altre messe in campo a tutela dei negozi locali, sia dai commercianti che dal Comune. Bella l’idea di gratificare i clienti dei nostri negozi, a Natale: chi acquista in paese è una ricchezza per la comunità. Per mantenere vive Pozzonovo e Stroppare è importante sostenerne l’anima: positivo quindi il successo di questo evento, che come Comune abbiamo patrocinato e sostenuto volentieri, ed importante la partecipazione di negozianti e acquirenti».