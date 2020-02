Nove premi e due menzioni d'onore: Crak pigliatutto a "La Birra dell'Anno"

302 birrifici e 2145 birre: vincere non era certo facile. Ma per loro è una piacevole abitudine: incetta di premi per la Crak alla 15esima edizione de "La Birra dell'Anno", concorso organizzato a Rimini da Unionbirrai.

I premi

La brewery di Campodarsego, infatti, si è aggiudicata nove premi e due menzioni d'onore, con tanto di incredibile tripletta nella prestigiosa categoria delle Neipa (o Ddh Ipa) grazie alle loro creazioni Giant Double Step, Pianura Padana e Plain of the Po. Primo posto anche per la Cantina Mirtilli, seconda piazza per la Mansueto 2017 e terzo gradino del podio per Mundaka, American Ipa Mosaic Tap Crak, Mansueto 2018 e Cantina Pesche 2018. Menzione d'onore, invece, per Moka Ciok (Collab. Alder Beer Co.) e Cantina Pesche 2017.