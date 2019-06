Padova-Stati Uniti e ritorno: va a due docenti dell'Università la borsa di ricerca più prestigiosa

Sono due i docenti dell’Ateneo patavino a ricevere quest’anno la prestigiosa Fulbright Research Scholarship per l’anno accademico 2019/2020.

I docenti premiati

Si tratta di Monica Fedeli, del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e psicologia Applicata (Fisppa), e di Matteo Camporese del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (Dicea). Le ricerche verranno condotte rispettivamente nell’ambito della didattica in higher education e dello sviluppo organizzativo da Monica Fedeli, alla University of Georgia, e nell’ambito della modellazione numerica in eco-idrologia da Matteo Camporese, alla University of California, Davis.

Fulbright

Il Fulbright è uno dei programmi di borse di studio e di ricerca tra i più prestigiosi al mondo. Fondato nel 1948, ha promosso e promuove scambi culturali e scientifici tra gli Stati Uniti e più di 160 paesi di tutto il mondo, interessando tutte le discipline. Ogni anno 8 studiosi e studiose in Italia riescono ad ottenere, dopo aver superato una selezione altamente competitiva, una borsa di ricerca per un periodo che va da un minimo di 4 ad un massino di 9 mesi da trascorrere negli Stati Uniti, dove potranno svolgere la loro attività di ricerca in stretta collaborazione con gruppi di studiosi americani e internazionali.