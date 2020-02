Eccellenze: Diemme sul podio del Premio Comunicando 2019

È stato assegnato il 21 gennaio scorso, durante la cerimonia di premiazione al Sigep di Rimini, l’ambito Premio Comunicando promosso da PuntoIT, la rivista di tendenza del settore dolciario artigianale italiano edita da Editrade. L’iniziativa, giunta ormai alla 14^ edizione, premia ogni anno le migliori campagne pubblicitarie del mondo food&pastry. Nel 2019 in particolare l’obiettivo era valorizzare l’advertising apparso sulla stampa di settore: al vaglio della giuria di giornalisti, esperti di comunicazione e digital strategy, le campagne promosse da ben 105 aziende in gara.

La padovanità

È spiccata tra queste la torrefazione Diemme di Padova, che si è aggiudicata il terzo premio per la categoria Creativity Award. La pubblicazione cartacea oggetto del riconoscimento è stata quella dedicata alla promozione di Diemme Academy, nuovo centro di formazione all’eccellenza del Nordest in cui crescono i professionisti del mondo bar, ristorazione e ospitalità. Nel dettaglio, l’advertising consiste in una foto che combina eleganza estetica e ricchezza di significato. Opera della sensibilità artistica del vicentino slowphoto.studio, lo scatto suggerisce a livello visivo l’equilibrio della composizione, ricercabile in ogni caffè di qualità: nel perfetto bilanciamento degli elementi si riconoscono infatti materie prime selezionate, che creano insieme una complessa armonia. Un invito dunque a vivere il caffè con un approccio più consapevole, appassionandosi alle sue diverse e numerose sfaccettature.