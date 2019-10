Premio a chi dona midollo osseo o il sangue: l'iniziativa dell'imprenditore Andrea Minozzi

«Daremo un premio in busta paga a tutti i dipendenti che faranno una donazione di sangue o di midollo. Perchè è giusto premiare anche chi dona vita agli altri, anche così». Lo ha lanciato dal palco padovano di Match it now 2019, la giornata di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo da parte di Admo Padova, il giovane imprenditore padovano Andrea Minozzi, già main sponsor dell'evento e partner dell'associazione di volontariato.

Imprenditori

Oltre ad aver sostenuto una parte delle spese per l'organizzazione e la pubblicizzazione dell''evento Minozzi ha preso a cuore la causa di Admo e della donazione in genere. E ha lanciato questa proposta ai suoi 100 dipendenti, ma anche ai suoi colleghi imprenditori: «Chissà che anche agli amici imprenditori - ha detto al microfono Minozzi - capiscano l'importanza di un gesto importante di cittadinanza e di altruismo come quello della donazione e propongano altrettanto o si inventino qualcosa di simile . Admo invita a fare squadra...noi come azienda lo facciamo sempre e ancora di più oggi. Ringrazio Admo perchè ha allargato i nostri orizzonti . Penso che questo sia un momento di crescita per tutti, che porterà dei benefici anche in termini lavorativi».

Donazioni

Inoltre lo stesso Minozzi si è reso disponibile ad un incontro di sensibilizzazione dei dipendenti giovani alla donazione del midollo da parte dei volontari di Admo, come già fatto in altre aziende dalla Saccisica proprio dall'associazione, che ora punta ad entrare anche nelle aziende per "fare squadra" anche in questo modo e donare vita. Il gruppo Minozzi è composto da 100 professionisti e comprende tre differenti realtà – integrate tra loro – che si occupano a 360° di building automation, domotica, condizionamento e risparmio energetico. Il gruppo lavora per marchi come Siemens, Lg, Rhoss e Weishaupt. Andrea Minozzi

Minozzi

Andrea Minozzi, classe 1976, ha iniziato la propria carriera lavorativa nel 1997 nel ruolo di tecnico commerciale e solo dopo due anni di lavoro, entra a far parte della Dussich Energy Saving con l'acquisizione di una parte della quota societaria. Nell'anno 2007 ha fondato l'Agenzia Minozzi, agenzia di rappresentanza di prodotti termotecnici con il marchio primario Siemens Building Tecnologies nel settore della termoregolazione. Nei successivi dieci anni, il gruppo Minozzi si è arricchito dell'azienda Energy System, e negli ultimi anni è stata fondata la Minozzi Energy Products . Andrea nasce dunque come "garzone di bottega" e diventa imprenditore di successo tanto che lo scorso anno il gruppo è stato riconosciuto “MIGLIOR PARTNER SIEMENS NEL MONDO“ e nel 2018 Energy Solutions è stata premiata da LG per il miglior risultato di vendita Therma V e per il miglior risultato di vendita Multi V. Andrea è anche uno sportivo doc, prima calciatore, oggi runner con all'attivo moltissime maratone. E' presidente del gruppo podistico PDF nato a Torre da un gruppo di appassionati della corsa. Nel 2018 ha corso assieme a 26 runner del gruppo a New York per la 48/a edizione della New York City Marathon. Sua anche la partecipazione all’edizione 2019 della Ultrabericus dove ha tagliato il traguardo del famoso ultra-trail di 65km con 2500 metri di dislivello.