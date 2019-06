Una tesi da premio: prestigioso riconoscimento europeo per Paolo Mocellin

Un signor riconoscimento: il dottor Paolo Mocellin, assegnista di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, con la sua tesi di dottorato dal titolo "CCS and EOR Hazard Analysis. Experimental Investigation and Modelling of Multiphase CO2 Pressurized Releases" è risultato vincitore dell'edizione 2019 del prestigioso premio triennale "Excellence Award in Process Safety", promosso dalla Federazione Europea di Ingegneria Chimica.

Il premio

Il premio verrà assegnato nella sessione plenaria del 16esimo Loss Prevention Symposium, che avrà luogo a Delft in Olanda dal 16 al 19 giugno. A questo link la proclamazione del vincitore.