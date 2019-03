L'importanza dell'educazione civica spiegata da Elisabetta Casellati: il convegno

Un convegno sull’importanza dell’educazione civica nelle scuole e tra i giovani alla presenza del presidente del Senato, Elisabetta Casellati: è quanto ha organizzato la Provincia di Padova per sabato 16 marzo dalle 10 alle 12 nell’Auditorium del Liceo artistico “Modigliani” di Padova (via degli Scrovegni) con alcuni dei più importanti esponenti politici e culturali del territorio.

Il convegno

Il convegno, che ha per titolo “Educazione alla cittadinanza per essere protagonisti del domani”, è rivolto agli studenti degli Istituti superiori di Padova e sarà introdotto dal presidente Casellati. Ad accogliere la seconda più alta carica dello Stato sarà il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, il Prefetto Renato Franceschelli e il Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, Gen. C.A. Enzo Bernardini. Seguiranno gli interventi di Carlo Cignarella studente della classe 5 A del Liceo scientifico “Fermi”, Antonio De Poli questore del Senato, Fabio Bui presidente della Provincia di Padova, Mario Bertolissi professore ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola di Giurisprudenza di Padova, Lorenzo Celi, direttore dell’Ufficio per la pastorale dell’educazione e della scuola. All’evento parteciperanno le classi quinte delle scuole superiori padovane.