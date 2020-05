«Acquistate prodotti Made in Italy certificati e garantiti»: l'appello di Cia Padova

«Le famiglie acquistino prodotti Made in Italy certificati e garantiti, soprattutto in questa particolare fase 2»: l’appello è del presidente di Cia Padova, Roberto Betto, alla luce degli ultimi controlli eseguiti in provincia da parte della polizia locale di Padova e dell’Unione Pratiarcati nei confronti di venditori ambulanti abusivi di ortofrutta, un paio dei quali sono stati multati poiché sprovvisti di qualsivoglia titolo autorizzatorio.

Made in Italy

Aggiunge Betto: «Occorre stroncare sul nascere questo fenomeno, a maggior ragione adesso che le imprese agricole del territorio stanno cercando di rilanciarsi. Per risparmiare pochi euro, perché di questo alla fine si tratta, si compromette il lavoro della filiera agroalimentare, che opera secondo i crismi della massima sicurezza e qualità. Frutta e verdura di stagione che vengono proposte dagli abusivi non sono tracciabili, potrebbero provenire anche da quelle aziende che sfruttano la manodopera in una logica di caporalato». Motivo per cui, osserva Betto, «è sempre bene preferire le primizie che vengono vendute ai mercati contadini o direttamente negli spazi delle imprese agricole. In questo modo i consumatori hanno la certezza di comprare prodotti buoni e genuini e, nel contempo, contribuiscono a dare un giusto riconoscimento in termini di guadagno a chi ha fatto del lavoro sui campi un vero e proprio stile di vita, a favore della collettività. Ringraziamo infine la polizia locale per gli interventi che stanno portando avanti finalizzati a stanare l’abusivismo».