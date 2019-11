7 milioni di euro per 48 ricercatori eccellenti: lo straordinario bando dell'Università di Padova

L’Università di Padova finanzia con 7 milioni di euro 48 ricercatori eccellenti, le cui ricerche innovative ed ambiziose sono state giudicate altamente competitive a livello europeo da tre commissioni di esperti internazionali nelle macroaree di ricerca delle Scienze della Vita (LS - Life Sciences), delle Scienze Umane e Sociali (SH - Social Sciences and Humanities) e delle Scienze Fisiche e dell’Ingegneria (PE - Physical Sciences and Engineering).

La scelta

I componenti delle commissioni, ai massimi livelli nei loro ambiti di ricerca, provenienti da istituti e università europee di prestigio (University of Oxford, University of Cambridge, University of Geneva, Katholieke Universiteit Leuven per citarne alcune) e con lunga ed approfondita esperienza nelle selezioni dei migliori talenti nel quadro di bandi europei e di call dell’ERC (European Research Council), si sono congratulati al termine delle selezioni con l’Università di Padova per la lungimiranza dell’iniziativa e per la qualità dei progetti presentati. Spiega il rettore Rosario Rizzuto: «Tutti, o quasi, concordano che l’Italia per crescere ha bisogno di creare valore con un’economia basata sul sapere e che la mancanza di laureati (quando non la perdita del capitale umano faticosamente formato) rappresenta una grande debolezza del Paese. E noi, come Ateneo, vogliamo indicare la strada da percorrere, credendo per primi nella ricerca. Per questo motivo finanziamo progetti innovativi e ambiziosi, pensati e costruiti, giorno dopo giorno, da ricercatori validi e appassionati. Sono felice di vedere come il nostro programma Stars riceva sempre più adesioni, e auguro buon lavoro ai 48 ricercatori che andiamo a finanziare nelle tre macroaree. I risultati, come dimostrano i due primi posti consecutivi ottenuti nella Valutazione della Qualità della Ricerca dell’Anvur, testimoniano l’altissimo potenziale dell’Università di Padova. Un capitale che vogliamo continuare a far crescere».

Il bando

Attraverso il bando Stars@Unipd 2019, l’Università di Padova intende promuovere e incoraggiare a Padova ricerche di elevato standard internazionale, innovative ed ambiziose, con l’obiettivo finale di potenziare la capacità di attrarre finanziamenti competitivi esterni. Questa azione ha lo scopo di incentivare la partecipazione dell’Ateneo a bandi competitivi europei, particolarmente nell’ambito dello European Research Council (Eerc), e di diffondere un atteggiamento positivo e aperto verso le opportunità di finanziamento alla ricerca di base in ambito internazionale. Al programma sono stati assegnati in totale 7 milioni di euro, ripartiti su due linee di intervento:

STARS Starting Grants (STARS-StG) riservato a ricercatrici e ricercatori che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca da 2 a 7 anni fa, anche esterni all’Ateneo;

STARS Consolidator Grants (STARS-CoG): riservato a ricercatrici e ricercatori dell’Università di Padova che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca da 7 a 12 anni fa.

I progetti vincitori

Per le tre macroaree scientifiche Scienze della Vita (LS - Life Sciences), Scienze Fisiche e dell’Ingegneria (PE - Physical Sciences and Engineering) e Scienze Umane e Sociali (SH - Social Sciences and Humanities) sono state nominate 3 commissioni di esperti esterni internazionali con esperienza nei panel dell’ERC. Il numero totale delle proposte presentate dai candidati nelle 3 macroaree è stato 181, in aumento rispetto alla precedente edizione del 2017. I 48 progetti finanziati avranno inizio nei primi mesi del 2020 e dureranno due anni.

Macro-area Scienze della Vita

STARS Starting Grants (STARS-StG)

TIPOLOGIA COGNOME NOME ACRONIMO DELLA PROPOSTA STARS-StG_LS ADIBI Mehdi CONTEXT STARS-StG_LS CESCON Matilde WRAPS STARS-StG_LS CIVIERO Laura AstroS STARS-StG_LS GIACHIN Gabriele Integrative_Mito_Biology STARS-StG_LS PAGANI Luca ASPERA STARS-StG_LS QUAGLIARIELLO Andrea HuME STARS-StG_LS RASSATI Davide MOPI STARS-StG_LS SARTORI Cristina GenTrait STARS-StG_LS VARANITA Tatiana vALID STARS-StG_LS ZUCCARO Emanuela MOSAiC

STARS Consolidator Grants (STARS-CoG)

TIPOLOGIA COGNOME NOME ACRONIMO DELLA PROPOSTA STARS-CoG_LS CALÌ Tito MOVESIN STARS-CoG_LS COZZA Giorgio F508delCFTR RESCUE STARS-CoG_LS DE STEFANI Diego mitoPOC STARS-CoG_LS GASPARINI Clelia SPSELECT STARS-CoG_LS IOP Laura BIOSAN STARS-CoG_LS LAVEZZO Enrico ISS-MYTH STARS-CoG_LS MONTAGNESE Sara CircadianCare STARS-CoG_LS ROMANELLO Vanina Natalia ProMeMix STARS-CoG_LS ZAGLIA Tania SKoOP

Macro-area Scienze Umane e Sociali

STARS Starting Grants (STARS-StG)

TIPOLOGIA COGNOME NOME ACRONIMO DELLA PROPOSTA STARS-StG_SH BENAVIDES VARELA Silvia Elena MINI STARS-StG_SH CARPENTIERI Nicola LATQAN STARS-StG_SH CERCHIARO Francesco FiLoMix STARS-StG_SH CONA Giorgia BeBrEvo STARS-StG_SH FALCON Marco ANTARES STARS-StG_SH FERRARI Filippo AMPLog STARS-StG_SH KLEINBUB Johann Roland PhySyCA STARS-StG_SH MARINATO Maurizio UDHEMA STARS-StG_SH MESSEROTTI BENVENUTI Simone A-CAOS-BIRD STARS-StG_SH MILETTO PETRAZZINI Maria Elena MetaZeb STARS-StG_SH MONTEMEZZO Stefania JUSTRADE STARS-StG_SH VENTRESCA Roberto DWNS

STARS Consolidator Grants (STARS-CoG)

TIPOLOGIA COGNOME NOME ACRONIMO DELLA PROPOSTA STARS-CoG_SH BONATO Mario BEFORE_IT_BEGINS STARS-CoG_SH BONFATTI Roberto ROADRUNNER

Macro-area Scienze Fisiche e Ingegneria

STARS Starting Grants (STARS-StG)

TIPOLOGIA COGNOME NOME ACRONIMO DELLA PROPOSTA FINANZIAMENTO STARS-StG_PE BONACCHI Sara TIMEtoRESPONSE € 180.000 STARS-StG_PE CACCIAFESTA Federico LAMPDE € 85.000 STARS-StG_PE D’ERAMO Francesco CosmoAxion € 100.000 STARS-StG_PE DIBITETTO Giuseppe THEsPIAN € 176.000 STARS-StG_PE FARAKOS Fotios SUGRA-MAX € 180.000 STARS-StG_PE FERRARO Davide EXODROP € 180.000 STARS-StG_PE FONTANA Claudio PRISMA € 100.000 STARS-StG_PE GABRIELLI Luca DyNAseq € 100.000 STARS-StG_PE GAGLIANO Onelia iNeurons € 180.000 STARS-StG_PE PADOVAN Sebastiano ICE € 180.000

STARS Consolidator Grants (STARS-CoG)