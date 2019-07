Tirocini pagati per gli Under 30: prolungato il progetto "Botteghe padovane di mestiere"

Il Comune di Padova ha approvato il progetto "Botteghe padovane di mestiere" per l’avvio di tirocini presso imprese artigiane del territorio.

L’azione è realizzata in collaborazione con il Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro.

Il progetto

Il progetto consentirà di attivare 15 persone, per un periodo massimo di 6 mesi, con la corresponsione di una borsa lavoro mensile di 500 euro netti. "Botteghe padovane di mestiere" è un'iniziativa per il trasferimento di competenze fra generazioni (con riferimento alle vecchie professioni), l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, la formazione e la crescita delle imprese, promuovendo e sostenendo processi di sviluppo in ambito territoriale.

A chi è rivolto

Il progetto è rivolto a:

Borsisti, giovani under 30, disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego di Padova e iscritti a Garanzia Giovani;

Aziende ospitanti, imprese artigiane iscritte alla Camera di Commercio di Padova, con stabile operatività nel territorio del Comune di Padova.

L'avviso completo, con le caratteristiche dei borsisti e delle aziende ospitanti, è scaricabile a questo link.

Modalità di partecipazione e tempi

Le domande di adesione, - scaricabile a questo link per gli Under 30 e a questo link per le aziende - deve essere inoltrata al Comune di Padova con una delle seguenti modalità:

Consegna a mano all’ufficio protocollo generale del Comune di Padova;

Inviata tramite raccomandata postale con A.R. indirizzata a Comune di Padova - ufficio postale Padova Centro - casella postale aperta 35122 Padova;

Inviata tramite posta elettronica certificata, l’interessato potrà inviare dalla propria pec a quella del Comune di Padova (protocollo.generale@pec.comune.padova.it) la domanda e la documentazione in formato pdf e indicando nell’oggetto "Progetto botteghe padovane di mestiere".

Le adesioni devono pervenire entro le ore 12.30 del 30 settembre 2019.

Info

Per informazioni: Ufficio politiche del lavoro - Comune di Padova. Telefono 049 8205503. Orario: lunedì e mercoledì, dalle ore 10 alle ore 12. Email romitot@comune.padova.it