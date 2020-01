"Insidecomics #4/Green is the new black", concorso per fumettisti, illustratori e artisti under 35

Energie rinnovabili, tecnologie "green", un "new deal" ambientale che reinventi il nostro modo di abitare il pianeta creando un’opera che proponga una personale visione di futuro sostenibile e nuove prospettive di armonia tra uomo e natura: è questa la traccia della quarta edizione del concorso rivolto a fumettisti, illustratori, artisti e autori under 35 "Insidecomics #4 / Green is the new black".

Le candidature

Per presentare le candidature c’è tempo fino a domenica 1 marzo. Gli artisti selezionati parteciperanno al progetto espositivo allestito in occasione del Festival Be Comics negli spazi di Padova Fiere, il 28 e 29 marzo 2020. Sarà inoltre individuato un vincitore che beneficerà di una lettura portfolio dedicata e di un incontro individuale con un art director. La partecipazione al concorso promosso dall’Ufficio Progetto Giovani – settore Gabinetto del sindaco del Comune di Padova, in collaborazione con Be Comics, è gratuita. Web info a questo link.