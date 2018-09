In pochi minuti, per soddisfare le esigenze dei richiedenti: al via il progetto "Passaporto Subito"

Preparato e consegnato. In pochi minuti: è partito a Padova il progetto "Passaporto Subito".

Il progetto "Passaporto Subito"

Oltre all'agenda online, da lunedì 24 settembre l'ufficio mette a disposizione del numeratore presente nell'atrio 25 posti tra le ore 8 e le ore 9 del mattino di ogni giornata lavorativa. I non prenotati verranno individuati con la lettera D dal numeratore e sarà attivo uno sportello dedicato. Le istanze per le quali si può accedere al progetto "Passaporto Subito" devono obbligatoriamente riguardare quattro motivi documentati: lavoro, studio, salute e visti consolari attraverso documentazione rilasciata da aziende, università, strutture sanitarie etc. Il rilascio del documento avverrà in tempo reale o secondo le esigenze dell'interessato a patto che non siano pendenti procedimenti penali rilevabili nella banca dati delle forze di polizia o necessarie verifiche al casellario giudiziario relative a multe da pagare o pene detentive da scontare.

30mila passaporti all'anno

L'ufficio passaporti dall'inizio dell'anno ha rilasciato 21.719 passaporti e 2.358 dichiarazioni di accompagnamento all'estero per minori di 14 anni. La proiezione stimata entro la fine dell'anno prevede il rilascio complessivo di oltre 30mila documenti per l'espatrio entro la fine dell'anno. Ogni giorno la piattaforma digitale di passaporto online (raggiungibile dal sito della polizia di Stato) consente la registrazione e l'appuntamento a 70 persone, che diventano più di cento il martedì e giovedì, in cui l'attività di sportello prosegue anche al pomeriggio. L'elenco dei documenti necessari per la richiesta di passaporto è rintracciabile su www.poliziadistato.it, inclusa la modulistica scaricabile. Importante ricordare che occorre la presentazione dell'interessato allo sportello per la rilevazione delle impronte digitali a partire dai 12 anni e che in caso di figli minori è necessario il consenso di entrambi i genitori.