Per unire Parco Roncajette e Parco Fenice: via libera della Giunta alla maxi-passerella

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi, il progetto definitivo della passerella di accesso al parco Roncajette e del pontile sul canale San Gregorio. Il ponte metterà in collegamento diretto il parco Roncajette con il parco Fenice facilitandone così la fruizione.

L'opera

Da un punto di vista tecnico l’opera consiste in un ponte strallato a campata unica lungo 44.3 metri e largo 4.2 metri, sostenuto da due antenne. Come opera accessoria, il progetto prevede anche la realizzazione di un pontile di attracco per le imbarcazioni sul lato di destra idraulica del canale di San Gregorio. Il progetto definitivo, redatto dall’architetto Lorenzo Attolico prevede un investimento complessivo di 350mila euro. L'assessore Andrea Micalizzi spiega: "La passerella metterà in comunicazione il parco del Roncajette con il parco Fenice e quindi con l’argine sul canale San Gregorio. In questo modo il Roncajette, oggi parco isolato, sarà collegato con uno dei percorsi più frequentati della città che lo collegano direttamente all’argine San Gregorio e quindi allo Scaricatore. Il verde urbano migliora le sue potenzialità e qualità se lo mettiamo in connessione in modo da offrire ai padovani percorsi in cui muoversi in città all’interno di spazi nella natura. Questo intervento, unito all’illuminazione dell’argine del Brentella, finanziata anch’essa a Bilancio 2018, disegna un percorso verde da Est a Ovest che parte da via Chiesanuova, passa per il Basso Isonzo e, attraverso lo Scaricatore, il San Gregorio e la nuova passerella, arriva al parco Roncajette. Una tangenziale verde ciclopedonale. La passerella ci aiuterà anche a superare l’isolamento di cui soffre il parco Roncajette unendolo al parco Fenice, oggi luogo molto frequentato e ricco di iniziative. Restituiremo così alla città e ai quartieri di Camin e Terranegra un parco importante e molto bello. Oltre alla passerella realizzeremo un attracco fisso lungo il San Gregorio proprio all’entrata dei parchi Fenice e Roncajette migliorando e sviluppando così i collegamenti anche attraverso la rete fluviale".