Padova, domenica ultimo giorno dell'edizione numero 99 della Fiera Campionaria

Cala il sipario. Si chiude domenica 20 l'edizione numero 99 della Fiera Campionaria di Padova, capace di registrare un notevole successo a livello di presenze.

Le curiosità

Tra le tante curiosità proposte fino alla mezzanotte di domani dagli 800 espositori della Fiera Campionaria di Padova, ce ne sono alcune molto particolari: da Resana (Tv) arriva la prima scarpa italiana eco sostenibile, con tomaia in pelle vegetale o realizzata coi manicotti dei pompieri o in fibra di legno e con suole bio che profumano di caucciù; da Carbonera (Tv) l’antifurto che crea una fitta nebbia in casa all’arrivo dei ladri; i mobili di Teramo disegnati da un’architetta e realizzati a mano dal marito con raffinati intarsi; da Sarzana (La Spezia) la crema anti rughe a base di veleno di ape e da Bologna la menta vulcanica giapponese come antidolorifico; da Padova il tavolo che ruota su se stesso e diventa biliardo; da Bologna il letto ascensore. E ancora un’auto che i bambini possono colorare con i pennarelli, le poltrone-zainetto olandesi che si aprono con un “colpo d’aria”, sistemi per liberarsi definitivamente dalla muffa e per rifare i tetti, soluzioni per trasformare la vasca in doccia, e molto altro per la casa, l’abbigliamento, la persona e il tempo libero.

Cosa visitare

Undici padiglioni, tra cui uno interamente dedicato ai bambini, con il più grande luna park al coperto del Veneto e con le fattorie didattiche dalla Regione Veneto, la mostra fotografica del Museo della giostra di Bergantino, maneggio con cavalli e ring per le esibizioni dei cani. E inoltre il Salone dell’Auto e un’esposizione (con test di guida gratuiti ogni ora) di bici, scooter, moto e auto elettriche; il Salone dei sapori con enogastronomia tipica di 11 regioni, turismo e spettacoli con la Pizzica e i balli dalla Puglia, regione dell’anno in Campionaria. Un altro padiglione è riservato alla musica per giovani e per i campioni dei videogames ed uno ospita la mostra sulla Grande Guerra e il 6° Inventor Show con esposizione di 130 invenzioni.

Gli eventi di domenica 20 maggio

Intera giornata Pad. 5 Maneggio aperto a dimostrazioni e prove

Intera giornata Pad. 15 Clownerie (Associazione Dottor Clown) e concerti d’arpa (Ist. Barbarigo

Pd)

Intera giornata Pad. 15 Corsi di soccorso della Croce Verde

10 – 12 Pad. 5 Laboratorio di robotica per bambini, Fondazione Fenice Onlus

11 Pad. 5 Laboratori delle Fattorie Didattiche

11 Pad.7 Punto Alì Conferenza dr.ssa Pedà nutrizionista, con misurazione gratis Massa Grassa

11 – 12 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

11 – 22 Pad. 5 Scodinzonaria, Dimostrazioni cani da soccorso e attività cinofile

11,30 – 12 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

12 – 13 Area N Test Drive gratuiti di bici elettriche

13 – 14 Area N Test Drive gratuiti di auto elettriche per il golf

15,30 Pad. 14 The Concept Italy- contest internazionale di Breakdance – Asd Stand up Hip-Hop

School e Company Game Arena – Area Free to Play

15,30 – 16 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

15 – 16 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

15 – 17 Pad. 5 Laboratorio di robotica per bambini, Fondazione Fenice Onlus

16 Pad. 5 Laboratori delle Fattorie Didattiche

16 – 17 Area N Test Drive gratuiti di bici elettriche

17– 18 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

17,30 – 18 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

17,30 – 19,30 Corsi di Pizzica con Stefania Valente

17,30 – 20,30 Pad. 7 Li Filari, concerto di Pizzica

18 Pad. 5 Laboratori delle Fattorie Didattiche

18 Pad.7 Punto Alì Aperitime

18 – 19 Area N Test Drive gratuiti di auto elettriche per il golf

18,30 Gall. 7/8 Workshop sull’Electric Mobility e degustazione vini

19 – 20 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

19,30 – 20 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

20 – 21 Area N Test Drive gratuiti di bici elettriche

20,30 – 23 pad. 7 Almakàntika, concerto di Pizzica

21 – 22 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

21,30 – 22 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

22 – 23 Area N Test Drive gratuiti di bici elettriche