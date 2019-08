Lavori più lunghi del previsto: prolungata la chiusura di un tratto del cavalcavia

Da due a tre settimane: posticipato il termine dei lavori sul cavalcavia di Brusegana.

I lavori

La comunicazione inviata il 9 agosto dal Comune di Padova era chiara: “La bretella curvilinea del cavalcavia di Brusegana (in direzione via Sorio) sarà chiusa al traffico da lunedì 12 a sabato 24 agosto per la messa a norma delle barriere metalliche sul sovrappasso ferroviario della linea Padova-Bologna ed in particolare nella bretella curvilinea del cavalcavia Brusegana in direzione via Sorio”. I tempi inizialmente previsti, però, non verranno rispettati: stando a quanto riportato sul sito del Comune di Padova, infatti, i lavori termineranno sabato 31 agosto.

Autobus

Un disagio per gli automobilisti - che lamentano anche la mancanza di adeguata segnaletica sul posto - ma anche per gli autobus di linea, in quanto ben 10 linee tra urbane ed extraurbane sono costrette a cambiare percorso scendendo in corso Australia e rientrando in città dal cavalcavia di Chiesanuova. Di seguito l'elenco delle linee coinvolte: