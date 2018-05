Nasce Provendop, il progetto per garantire e incrementare la qualità del prosciutto veneto

Il prosciutto veneto scala posizioni nella graduatoria qualitativa di prodotti a denominazione, ma soprattutto getta le basi per un futuro sempre più importante nella soddisfazione dei consumatori. Il nuovo progetto Provendop sarà presentatao a Montagnana nell'ambito della Festa del prosciutto.

L'iniziativa di ricerca

Una delle strategie migliorative per sostenere lo sviluppo e la diffusione del prodotto è la costituzione del gruppo operativo Provendop, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dalla Regione del Veneto. A farne parte sono l’Università di Padova, una realtà produttrice della genetica, quattro importanti allevamenti e Impresa verde Treviso e Belluno per la divulgazione del progetto. Partener esterni sono l’Organizzazione prodotto allevatori suini, Opas Macello, Progeo mangimificio e Coldiretti Veneto.

La presentazione

L'iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro che si svolgerà giovedì 24 maggio alle 11 in piazza Vittorio Emanuele II a Montagnana, nella sala Gourmet della tensostruttura montata in occasione della Festa del prosciutto Veneto dop. L’appuntamento si intitola “Innovazioni nell’allevamento suino finalizzate al miglioramento qualitativo del Prosciutto Veneto Dop”.

I relatori

Dopo i saluti introduttivi, a cura di Coldiretti e Arav, spazio al prof. Luigi Gallo, ordinario di Zootecnica speciale all'Università di Padova sul tema: “Allevamento e qualità del prosciutto”; segue il prof. Stefano Schiavon di Nutrizione e alimentazione animale dello stesso ateneo sul tema “Alimentazione e qualità del prosciutto”: Poi toccherà ad Attilio Fontana dell'omonima impresa sul tema “La trasformazione e qualità” e al prof. Paolo Carnier, docente di Zootecnica generale e miglioramento genetico su “Genetica e qualità - presentazione generale progetto Provendop”. Concluderà l’intervento del dott. Giorgio Apostoli, capo ufficio Zootecnia di Coldiretti nazionale sul tema “Quale futuro per la suinicoltura italiana”. Modera Morena Umana di Impresa Verde Treviso e Belluno srl.

Il progetto Provendop

Prevede una serie di attività finalizzate a implementare nella realtà operativa della filiera di produzione del Prosciutto Veneto dop, innovazioni nelle strategie di selezione, alimentazione e allevamento del suino pesante, finalizzate al miglioramento della qualità della materia prima, alla riduzione dell’eccesso di calo peso e dell’incidenza dei difetti qualitativi del prodotto stagionato. Questo comporta un miglioramento della sostenibilità, anche ambientale, della filiera produttiva. A tal fine, i partner appartengono a strutture del mondo della produzione che coprono l’intera filiera del prosciutto crudo. La durata del progetto di ricerca è di cinque anni. I risultati attesi presentano applicabilità alla routine operativa e hanno il potenziale di determinare valore aggiunto in termini di competitività delle imprese, di incremento della sostenibilità ambientale degli allevamenti di suino pesante e di contributo alla redditività del settore.