La Provincia di Padova presente al Carnevale di Venezia

Il Carnevale non è solo una festa. È la maestria di artigiani, costumisti e compagnie storiche che preservano un patrimonio culturale e artistico di eccellenza mondiale. È con questo spirito che il Presidente Fabio Bui ha partecipato sabato alla tradizionale “Festa delle Marie”, un corteo composto da 18 gruppi di rievocazione storica partito da San Piero di Castello per arrivare, tra calli e campielli, in piazza San Marco.

Nelle scuole

«Con la mia partecipazione – ha spiegato Bui – ho voluto dare supporto all’encomiabile lavoro di tutte le compagnie presenti perché, oltre alla rievocazione storica vera e propria, c’è un importante impegno di studio e ricerca legato alla diffusione di antichi mestieri, usanze, cibi, abiti che viene poi portato avanti anche nelle scuole. È la nostra storia, sono le nostre eccellenze e come Provincia siamo orgogliosi di aver partecipato per sensibilizzare tutti, grandi e piccoli, sull’importanza di preservare e tramandare i nostri saperi. Il Carnevale ha il suo momento clou a Venezia, ma muove tutto il territorio padovano e veneto che celebra la maestria e l’amore per l’arte e la creatività».

Festa delle Marie

La “Festa delle Marie” è uno degli appuntamenti più belli dove poter ammirare i costumi della tradizione veneziana. Il corteo è accompagnato dai gruppi storici in costume associati al Cers – Comitato Europeo Rievocazioni Storiche. Vi partecipano anche le associazioni “Amici del Carnevale di Venezia”, l’“Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia” e l’associazione “Dame e Cavalieri”. Questi i diciotto gruppi presenti al corteo: Compagnia d’Arme San Vitale di Montecchio Maggiore, Contrada della Cerva, Cavalieri del Drago, Accademia Sodalitas Ecelinorum, Schola Tamburi Storici di Conegliano, Serenissimo Tribunal de l’inquisithion dei Venezia, Associazione per la Storia, Compagnia Città del Grifo di Arzignano, Accademia Cangrande della Scala di Bovolone, Sbandieratori Gli Erranti, Cavalieri della Torre Antica di Padova, Commenda Maladenese, Gruppo Storico S. Marco, Palio Arcella, Firlitanz – Germania, Exherese, Chevaliers de Arpitan, White Company.