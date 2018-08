Padova, al via l’attività di pulizia superficiale delle caditoie: interessate 70 strade cittadine

Per garantire igiene e sicurezza ambientale. Al via l’attività di pulizia superficiale delle caditoie: il programma messo in campo da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga, con l’obiettivo di potenziare i servizi di manutenzione del territorio padovano, riguarderà un piano di interventi che toccherà, fino a fine anno, un totale di 70 strade maggiormente soggette al fenomeno degli allagamenti.

Le date

Attraverso una pulizia sistematica si potrà mantenere l’efficienza delle caditoie e il regolare deflusso delle acque meteoriche. Due le fasi di intervento previste dal programma per quest’anno: una in programma per la fine del mese di agosto e una a novembre, in coincidenza dei periodi con maggiori precipitazioni di natura violenta. Il primo ciclo di interventi comprenderà un fitto calendario di pulizie che a partire dal 20 agosto e per i dieci giorni successivi toccherà diverse zone della città.

Il calendario e le vie coinvolte

Il primo ciclo di interventi di pulizia partirà dal 20 agosto e interesserà la zona Arcella con le seguenti vie: Jacopo della Quercia, Giusto De’ Menabuoi, Madonna del Rosario e piazzale San Michele Arcangelo. Nei giorni successivi, il programma avanzerà secondo il seguente calendario:

▪ martedì 21 agosto, via Trieste, via Turazza, via Pelizzo e via Ariosto;

▪ mercoledì 22 agosto, via Longin, via Fraccalanza, via Vigonovese, viale Navigazione Interna, corso Stati Uniti e corso Brasile;

▪ giovedì 23 agosto, via Jacopo D’Avanzo, via Cornaro, via Stoppato e via Nazarteh;

▪ venerdì 24 agosto, viale Codalunga, piazza Mazzini, via Goito e via Jacopo D’Avanzo;

▪ lunedì 27 agosto, via Bronzetti, via Orsini, via Raggio di Sole, via delle Palme;

▪ martedì 28 agosto, piazza Castello, via Citolo da Perugia., via Sant’Alberto e riviera Mussato;

▪ mercoledì 29 agosto, via Fistomba, ponte Ognissanti, via Loredan, via Sanmicheli;

▪ giovedì 30 agosto e venerdì 31 agosto, riviera San Benedetto, via Giustiniani, via Morgagni, via Falloppio, via Jappelli;

Le operazioni

L’attività di pulizia superficiale delle caditoie stradali, effettuata dagli operatori AcegasApsAmga con idropulitrice, consisterà nella rimozione del materiale ostruente la parte superficiale dei manufatti, per asportare foglie, cartacce e altro che vada a posarsi sopra. Verrà, quindi, asportato ogni accumulo di materiale giacente sulla parte superficiale che potrebbe impedire il passaggio dell’acqua e si potrà mantenere l’efficienza di caditoie e griglie stradali, evitando il ristagno delle acque meteoriche. Gli interventi non creeranno disagio per i cittadini residenti nelle vie interessate, infatti per lo svolgersi dell’attività non è prevista la chiusura delle strade o il divieto di sosta.