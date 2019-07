“Pulizie Intensive”: oggi al Sacro Cuore, giovedì a Ponte di Brenta. Interventi e divieti

Doppio appuntamento nella zona Nord Est del capoluogo con le "Pulizie Intensive", iniziativa congiunta promossa dal Comune e dalla multiutiliy AcegasApsAmga che prosegue a pieno ritmo nei diversi quartieri.

Sacro Cuore

La mattina dell'11 luglio, a partire dall'alba, gli operatori hanno igienizzato le strade del Sacro Cuore tra le vie Avisio, Maè, Zellina e Boite. Una decina di mezzi e altrettanti uomini della multiutility si sono impegnati per far risplendere l’area con lo spazzamento meccanizzato delle strade, a cui sono seguiti la pulizia delle caditoie con idropulitrice e un accurato lavaggio

stradale.

Ponte di Brenta

Il prossimo intervento è in programma giovedì 25 luglio in zona Ponte di Brenta, tra piazza Barbato e le vie Bravi, Micca e Don Lago. Nell'arco di circa sei ore, dalle 5 alle 11, le strade interessate dovranno essere completamente sgombre dalle auto in sosta per agevolare le operazioni. L’amministrazione comunale ha già emesso un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle strade interessate. Dal provvedimento sono sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini.

Campagna informativa

Per assicurare ai residenti la più ampia informazione sul divieto di sosta provvisorio, a partire da lunedì 22 luglio e per i giorni successivi, sarà attivata la distribuzione di volantini e locandine informative nelle abitazioni delle strade coinvolte e l’esposizione dei divieti di sosta nei tratti stradali interessati.