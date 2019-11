Dieci mezzi per far risplendere il quartiere: nuovo appuntamento con le "Pulzie Intensive"

La zona di Altichiero è stata interessata nella prima mattinata di giovedì 28 novembre dalle “Pulizie Intensive”, iniziativa di Comune e AcegasApsAmga per restituire ai cittadini le strade in cui si abita o si lavora pienamente igienizzate.

Pulizie Intensive

L’intervento si è concentrato principalmente lungo l’omonima via Altichiero e via Leogra, dove fin dalle prime luci del mattino, una decina di mezzi e altrettanti operatori della multiutility si sono impegnati per far risplendere l’area. Dopo l’attività di spazzamento meccanizzato, gli operatori hanno effettuato il lavaggio stradale. Infine, nell’area è stata eseguita una accurata pulizia delle caditoie con idropulitrice e la sostituzione dei cestini. La buona riuscita dell’intervento odierno è stata possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini che, ampiamente informati nei giorni precedenti l’intervento tramite la specifica campagna informativa, hanno dimostrato attenzione verso l’iniziativa, permettendo la fluida operatività dei mezzi, liberando le strade dalle auto abitualmente in sosta.

Altri due interventi a dicembre

Le “Pulizie Intensive” proseguiranno nel mese di dicembre con due interventi. Giovedì 12 sarà il turno del quartiere Sacra Famiglia con le vie Siracusa e Salerno, mentre giovedì 19 dicembre si interverrà alla Guizza, con le vie Monti, Pindemonte e Alfieri. Per agevolare l’operatività dei mezzi, le strade interessate dovranno essere completamente sgombre dalle auto in sosta. L’Amministrazione Comunale ha già emesso un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle strade interessate, per tutta la durata dell’operazione. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sul divieto di sosta provvisorio, nelle prossime settimane (a partire dal 9/12 per Sacra Famiglia e dal 16/12 per la Guizza) sarà puntualmente attivata la distribuzione di volantini e locandine informative presso le abitazioni delle strade coinvolte e l’esposizione dei divieti di sosta nei tratti stradali interessati.