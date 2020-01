Arrivano all'Arcella le Pulizie Intensive: giovedì l'intervento di igiene: tutte le vie

Giovedì 23 gennaio si svolgeranno all’Arcella le “Pulizie Intensive”, l’iniziativa lanciata da Comune di Padova e AcegasApsAmga per restituire ai cittadini le strade in cui si abita o si lavora pienamente igienizzate, a seguito di lavaggio estremamente approfondito. L’intervento, attivo con uomini e mezzi fin dalle prime luci del mattino, coinvolgerà le seguenti sei strade: Ticino, Menini, Fowst, Tunisi, Dalmazia, Bernina. Il piano di pulizia inizierà con un’azione di spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione (es. nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri. Sarà poi eseguito un lavaggio stradale approfondito. Si approfitterà, inoltre, dell’occasione per effettuare la pulizia delle caditoie con idropulitrice.

Tempi di intervento

L’intervento di giovedì 23 gennaio durerà circa 6 ore (indicativamente dalle 5 alle 11), durante le quali le strade interessate dovranno essere completamente sgombre dalle auto in sosta, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare l’operatività dei mezzi. L’Amministrazione Comunale, a questo proposito, ha già emesso un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle strade interessate per tutta la durata dell’intervento. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini. Si tratta di un limitato disagio per i cittadini, indispensabile però alla riuscita ottimale dell’intervento.

L’informazione ai cittadini

Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sul divieto di sosta provvisorio, da questa mattina è stata attivata in loco la campagna informativa con la distribuzione di volantini e locandine presso le abitazioni delle strade coinvolte e l’esposizione dei divieti di sosta veri e propri nei tratti stradali interessati.

Calendario interventi

Il programma di cura dei quartieri padovani, che nel 2019 ha contato circa 650 mila metri lineari equivalenti di superficie igienizzata, vedrà quest’anno un totale di 26 interventi in altrettante zone della città, per far risplendere quelle aree che per criticità di parcheggio o caratteristiche urbanistiche, risultano meno raggiungibili con la normale pianificazione. Sul sito di AcegasApsAmga (sezione Ambiente/Padova), e sul sito di Padovanet, è disponibile e il calendario di massima, con l’indicazione del periodo di intervento e delle strade interessate. Ogni intervento sarà sempre accompagnato da una specifica campagna informativa sulla zona coinvolta.