Pulizie intensive di strade e cassonetti: mezzi e uomini in azione nel quartiere Arcella

Giovedì mattina la zona dell’Arcella è stata interessata dalle “Pulizie Intensive”, il programma messo in campo da Comune di Padova e AcegasApsAmga per restituire ai cittadini le strade in cui si abita o si lavora pienamente igienizzate, a seguito di lavaggio estremamente approfondito. L’intervento si è concentrato in particolare nelle vie Ticino, Menini, Fowst, Tunisi, Dalmazia e Bernina. A partire dalle 5 e fino circa alle 11 di ieri, cinque mezzi e otto operatori si sono impegnati per far risplendere le aree interessate. L’intervento è iniziato con un’azione di spazzamento meccanizzato con spazzatrice, per poi eseguire un’accurata pulizia delle caditoie. Gli operatori della multiutility hanno inoltre effettuato il servizio di raccolta ingombranti abbandonati in prossimità dei contenitori stradali.

Grazie ai cittadini

La buona riuscita dell’intervento è stata possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini che, ampiamente informati nei giorni precedenti l’intervento tramite specifica campagna informativa, hanno dimostrato attenzione verso l’iniziativa, permettendo la fluida operatività dei mezzi, liberando le strade dalle auto abitualmente in sosta.

Il calendario 2020

Il programma di cura dei quartieri padovani, che nel 2019 ha contato circa 650 mila metri lineari equivalenti di superficie igienizzata, vedrà quest’anno un totale di 26 interventi in altrettante zone della città, per far risplendere quelle aree che per criticità di parcheggio o caratteristiche urbanistiche, risultano meno raggiungibili con la normale pianificazione. Sul sito di AcegasApsAmga (sezione Ambiente/Padova), e sul sito di Padovanet, è disponibile e il calendario di massima, con l’indicazione del periodo di intervento e delle strade interessate. Ogni intervento sarà sempre accompagnato da una specifica campagna informativa sulla zona coinvolta.