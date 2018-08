Prima Città Giardino, ora Sacra Famiglia: "Pulizie straordinarie", tutte le info utili per i residenti

Giovedì 30 agosto arriverà in zona Sacra Famiglia la seconda tappa di “Pulizie Straordinarie”, il programma lanciato da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga con l’obiettivo di restituire ai cittadini la strada in cui si abita o si lavora come fosse nuova, a seguito di un intervento di pulizia estremamente approfondita. In sole 6 ore, dalle 5 del mattino e indicativamente fino alle ore 11 di giovedì 30 agosto, il quartiere Sacra Famiglia beneficerà dell’intervento nelle seguenti vie: Ivrea, Torino, Livorno, Palermo, Savona e piazzale Firenze.

Tempi e limitazioni

In particolare, prima di procedere con l’operazione, si effettuerà lo svuotamento straordinario di tutti i cassonetti dei rifiuti e si procederà con il lavaggio interno ed esterno degli stessi. Si proseguirà con un’azione di spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione (es. nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri. Infine, è previsto un lavaggio stradale approfondito. Si approfitterà inoltre dell’occasione per effettuare la pulizia delle caditoie con idropulitrice. Come detto, l’intervento durerà circa 6 ore (indicativamente dalle 5 alle 11), durante le quali le strade interessate dovranno essere completamente sgombre dalle auto in sosta, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare al tempo stesso l’operatività dei mezzi. L’Amministrazione Comunale, a questo proposito, emetterà un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati della strade interessate per tutta la durata dell’intervento. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini. Si tratta di un limitato disagio per i cittadini, indispensabile però alla riuscita ottimale dell’intervento e, dunque, a restituire le strade completamente igienizzate.

Info utili per i residenti

Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sul divieto di sosta provvisorio, nei giorni scorsi sono stati distribuiti volantini e locandine informative (disponibili alla sezione multimedia del presente comunicato), presso le abitazioni delle strade coinvolte dalle Pulizie straordinarie. Inoltre, a partire da ieri, lunedì 27 agosto, sono stati esposti i divieti di sosta nei tratti stradali interessati.

Il primo test a Città Giardino

Il primo intervento sperimentale dell’iniziativa, lanciato lo scorso 25 giugno a Città Giardino nelle vie San Pio X, Guglielmo Marconi e Marco Polo, ha riscontrato esito positivo ed entusiasmo da parte dei residenti e si è ora pronti ad estendere il progetto nelle altre zone della città. Un intervento di successo, possibile anche grazie all’attiva collaborazione dei cittadini che hanno permesso la fluida operatività dei mezzi, che ha potuto restituire decoro e igiene all’area della città (si vedano in allegato le foto dell’intervento).

Il calendario degli altri interventi

Nel corso dei prossimi mesi, saranno avviati gli altri tre interventi di pulizia straordinaria programmati nelle aree della cintura urbana come Sacro Cuore, Forcellini e Arcella, sempre ponendo attenzione a quelle strade che per criticità di parcheggio o per caratteristiche urbanistiche risultano di difficile pulizia con la normale pianificazione.