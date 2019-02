Le "Pulizie Straordinarie" sbarcano a Brusegana: il resoconto della maxi-operazione

Si sono svolte nella mattinata di giovedì 7 febbraio a Brusegana le “Pulizie Straordinarie”, il programma lanciato da Comune e AcegasApsAmga per restituire ai cittadini le strade in cui si abita o si lavora pienamente igienizzate, a seguito di lavaggio estremamente approfondito.

L'intervento

L’intervento si è concentrato in particolare nelle vie Ciamician, Lagrange e in piazza Santo Stefano dove in sole sei ore, dalle 5 e circa fino alle ore 11, una decina di mezzi e una dozzina di operatori si sono impegnati per far risplendere il quartiere. Il piano di pulizia intensiva è iniziato con lo spazzamento meccanizzato della zona, adottando ogni precauzione (come la nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri. Successivamente, è stato effettuato un lavaggio stradale approfondito e la pulizia delle caditoie con idropulitrice. Gli operatori hanno anche effettuato il lavaggio della campane gialle Caritas, dedicate alla raccolta di tessuti e pellami.

La collaborazione dei cittadini

La buona riuscita dell’intervento è stata possibile anche grazie all’attiva collaborazione dei cittadini che, ampiamente informati nei giorni precedenti l’intervento tramite specifica campagna informativa, hanno dimostrato attenzione verso l’iniziativa, permettendo la fluida operatività dei mezzi, liberando le strade dalle auto abitualmente in sosta.

26 interventi totali

L’intervento di pulizia che ha coinvolto la zona di Brusegana rientra in un programma più ampio di cura dei quartieri padovani che vedrà in corso d’anno un totale di 26 interventi in altrettante zone della città. L’obiettivo del piano è di far risplendere quelle aree che, per criticità di parcheggio o per caratteristiche urbanistiche, risultano meno raggiungibili con la normale pianificazione.