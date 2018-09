Tris servito: ora anche il Sacro Cuore splende grazie alle "Pulizie Straordinarie"

Programma rispettato. Si sono svolte nella prima mattinata di giovedì 6 settembre in zona Sacro Cuore le “Pulizie Straordinarie”, il programma lanciato da Comune di Padova e AcegasApsAmga per restituire ai cittadini la strada in cui si abita o si lavora come nuova, a seguito di un intervento di pulizia estremamente approfondito.

Le pulizie effettuate

In sole sei ore, dalle 5 e fino alle 11 di questa mattina, dieci mezzi e circa quindici operatori si sono impegnati a far risplendere il quartiere, in particolare intervenendo nelle vie Istria, Natisone e S.Cuore. Dopo il controllo del riempimento delle isole ecologiche, è stato effettuato il lavaggio dei bidoni condominiali di raccolta differenziata. Si è proseguito con un’azione di spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione (es. nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri, ed è stato poi effettuato un approfondito lavaggio stradale. L’intervento si è concluso con la pulizia delle caditoie con idropulitrice.

La collaborazione dei cittadini

La buona riuscita dell’intervento odierno è stata possibile anche grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini che, ampiamente informati nei giorni precedenti l’intervento, hanno dimostrato attenzione verso l’iniziativa, collaborando per rendere possibile la fluida operatività dei mezzi, liberando le strade dalle auto abitualmente in sosta.

I prossimi interventi

L’intervento di questa mattina a Sacro Cuore ha rappresentato la terza tappa del programma di pulizie, dopo Città Giardino e Sacra Famiglia. Nelle prossime settimane, tale programma toccherà altre zone della città, arrivando in quelle strade che per criticità di parcheggio o per caratteristiche urbanistiche risultano di difficile pulizia con la normale pianificazione.