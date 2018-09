"Pulizie Straordinarie", la prossima tappa toccherà il quartiere Sacro Cuore

Nel nome del decoro urbano. Il quartiere Sacra Famiglia è tornato a splendere grazie alle "Pulizie Straordinarie" (il programma lanciato da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per restituire ai cittadini la strada in cui si abita o si lavora come fosse nuova) effettuate giovedì 30 agosto dalle ore 5 alle ore 11.

Il bilancio e i trattamenti

In sole sei ore, con l’impiego di dieci mezzi e circa venti operatori AcegasApsAmga dedicati, le vie Ivrea, Torino, Livorno, Palermo, Savona e piazzale Firenze sono state rimesse a nuovo. Prima di procedere con l’operazione di pulizia delle strade, è stato effettuato lo svuotamento straordinario di tutti i cassonetti dei rifiuti, accuratamente lavati sia all’interno che all’esterno. Si è poi proseguito con un intervento di spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione (tra cui la nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri. Successivamente, gli operatori hanno compiuto un lavaggio stradale approfondito. Infine, è stata effettuato un servizio di pulizia delle caditoie con idropulitrice.

La significativa collaborazione dei cittadini

La buona riuscita dell’intervento odierno è stata possibile anche grazie all’attiva collaborazione dei cittadini che, ampiamente informati nei giorni precedenti l’intervento, hanno dimostrato attenzione verso l’iniziativa, permettendo la fluida operatività dei mezzi, liberando le strade dalle auto abitualmente in sosta.

Prossimo intervento a Sacro Cuore

Il programma di “Pulizie Straordinarie” sarà esteso anche ad altre zone della città. Il prossimo intervento è già in programma per giovedì 6 settembre in zona Sacro Cuore (nelle vie Istria, Natisone e S. Cuore). Inoltre, nel corso dei prossimi mesi, saranno avviati altri interventi nelle aree della cintura urbana, sempre ponendo attenzione a quelle strade che per criticità di parcheggio o per caratteristiche urbanistiche risultano di difficile pulizia con la normale pianificazione.