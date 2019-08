Qualità dell'aria, spostamento della centralina di misurazione per ulteriori controlli

Secondo quanto previsto dal piano attività per l'anno 2018-2019, si comunica che martedì 13 agosto il mezzo mobile per la misura della qualità dell’aria, posizionato dal 19 giugno in via Padova a Conselve, è stato spostato per un ulteriore periodo di monitoraggio nel medesimo Comune ma in via Donatori di Sangue.

Lo spostamento

Questo al fine di determinare nel periodo estivo una misura di “bianco” in funzione della nuova campagna viti-vinicola e, successivamente, verificare le eventuali ricadute in un sito di background urbano: ad annunciarlo è Arpav. Di seguito sono riassunte le finalità della campagna ed alcune informazioni circa la localizzazione della stessa: