Che aria respiriamo? Gli esiti degli ultimi monitoraggi in due comuni del Padovano

Cinque, di cui due del Padovano: disponibile anche per Trebaseleghe e Vigonza la relazione tecnica finale che presenta i dati rilevati dai mezzi mobili Arpav in due diversi periodi di monitoraggio, uno invernale ed uno estivo, per valutare lo stato della qualità dell’aria.

Le relazioni

Le rilevazioni sono state effettuate in via Enrico Fermi a Trebaseleghe dal 12 gennaio al 28 febbraio 2019 e dal 12 giugno al 7 agosto 2019 e in via Armando Diaz a Busa di Vigonza dal 29 novembre 2018 al 9 gennaio 2019 e dal 26 giugno al 22 agosto 2019. I dati raccolti sono stati confrontati con quelli rilevati dalle stazioni di monitoraggio fisse della rete Arpav. Le relazioni evidenziano eventuali criticità rilevate e riportano una valutazione sintetica della qualità dell’aria per il territorio considerato.

La relazione di Trebaseleghe è disponibile a questo link.

La relazione di Vigonza è disponibile a questo link.