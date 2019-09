Raccolta porta a porta dei rifiuti all'Arcella, iniziata la consegna dei bidoni

Si fa sempre più vicino l’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta all’Arcella Ovest, in partenza dal primo novembre 2019. Terminata nelle scorse settimane la distribuzione massiva a tutti gli abitanti della zona del kit informativo, lunedì 16 settembre è iniziata la consegna domiciliare dei contenitori per la raccolta rifiuti alle circa 9.000 utenze coinvolte. Saranno 5 i bidoni in consegna per ogni nucleo familiare (in caso di abitazioni singole), condominio o attività economica: uno per imballaggi di vetro, uno per imballaggi di plastica/lattine, uno per carta/cartone, uno per l’umido organico e uno per il secco non riciclabile. Unitamente ai contenitori, gli operatori AcegasApsAmga forniranno ai cittadini anche la guida di dettaglio alla raccolta differenziata (per scoprire il dove-va-cosa), realizzata anche in versione multilingue, e il calendario con l’evidenza dei giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuti.

Progetto di “ingaggio dopo-scuola”

E sempre lunedì 16 settembre è partito lo speciale progetto di “ingaggio dopo-scuola”, organizzato all’esterno delle principali scuole d’infanzia e primarie dell’Arcella Ovest, per sensibilizzare, educare e coinvolgere le famiglie rispetto alla novità. L’iniziativa, attiva fino a metà ottobre, sarà finalizzata ad accompagnare i cittadini all’evoluzione della modalità di raccolta rifiuti, intercettando i genitori nel momento dell’uscita dei bambini dalle scuole, attraverso una forma di contatto diretta, con una forte enfasi sul fattore empatico e sullo human touch. Il progetto si svilupperà con un format snello e accattivante (desk con palloncini pubblicitari per i bambini) e con il supporto di operatori specializzati e mediatori culturali, per fornire la massima informazione possibile rispetto al nuovo servizio e, in generale, per favorire la conoscenza delle buone pratiche di raccolta differenziata e di comportamenti ecosostenibili.

Le scuole coinvolte

Di seguito il calendario delle scuole coinvolte dal progetto:

Lunedì 16/09, ore 12, Infanzia Jean Miro', Via Bramante, 7 bis;

Giovedì 19/09, ore 16.10, Primaria Leopardi, via Crivelli, 4;

Lunedì 23/09, ore 16.15, Primaria Muratori, via Dignano, 2;

Mercoledì 25/09, ore 16, Asilo MicroNido Gatto Silvestro, via Buonarrotti, 192;

Venerdì 27/09, ore 18.10, Scuola Internazionale Italo-cinese, via Palladio, 51B:

Lunedì 30/09, ore 15.30, Scuola Materna Comunale Mago di OZ, via Jacopo da Ponte, 1A;

Mercoledì 02/10, ore 13.30, Primaria Leopardi, via Zize, 8;

Venerdì 04/10, ore 16.15 Primaria Muratori, via Bernardi, 31;

Martedì 08/10, ore 15.40, Scuola Primaria e Infanzia Gesu' Maria, via Bernardi, 14;

Venerdì 11/10, ore 16, Asilo Nido Comunale Mago di OZ, via Duprè,10.

Le assemblee pubbliche

Per favorire la massima informazione possibile rispetto al nuovo servizio, da inizio settembre sono iniziati sul territorio gli appuntamenti pubblici, aperti a tutti i cittadini interessati dalla novità, con la presenza di rappresentanti del Comune di Padova e di AcegasApsAmga pronti a spiegare il nuovo servizio, raccogliere le domande dei residenti e offrire immediati riscontri. Ecco il calendario delle prossime assemblee:

mercoledì 25/09, sala parrocchiale San Bellino, via J. Della Quercia, 24/C;

mercoledì 02/10, Pala Antenore, p.le Azzurri d’Italia, 9;

mercoledì 09/10, sala parrocchiale San Bellino, via J. Della Quercia, 24/C;

mercoledì 16/10, cinema Astra, sala Technicolor, via T. Aspetti, 21.

Tutte le assemblee avranno inizio alle ore 20.30.

Gli infopoint itineranti sul territorio

Oltre alle assemblee, per meglio supportare i cittadini al nuovo servizio, dalla scorsa settimana sono iniziati anche i 20 infopoint itineranti sul territorio dell’Arcella Ovest, che proseguiranno fino alla fine di novembre. I primi appuntamenti hanno riscosso attenzione e successo da parte dei cittadini che si sono recati presso lo stand dedicato per ricevere informazioni e chiarire eventuali dubbi sul nuovo servizio. Di seguito l’elenco dei prossimi appuntamenti, suddiviso per mese.

Settembre:

mercoledì 18, ore 11.30-14.30 - area verde - via E. Toti;

domenica 22, ore 9- 12 - chiesa San Filippo Neri - via B. Bordone, 31;

sabato 28, ore 16-19 - area pedonale - via T. Aspetti 251-253, ang. via T. Temanza:

domenica 29, ore 11-13 - area verde e bar - via San Bellino;

Ottobre:

martedì 1, ore 9-12 - mercato - piazzale Azzurri d’Italia;

domenica 6, ore 9-12 - parrocchia Gesù Buon Pastore - via T. Minio, 19;

sabato 12, ore 10-13 - piazzetta Buonarroti - via M. Buonarroti, 115;

venerdì 18, ore 16-19 - parco Piacentino - via D. Piacentino, 27;

domenica 20, ore 10-13 - parrocchia San Bellino - via J. della Quercia, 24/c;

martedì 22, ore 9-12 - mercato - piazzale Azzurri d’Italia;

venerdì 25, ore 11.30-14.30 - area verde - via E. Toti;

mercoledì 30, ore15-18 - biblioteca e sala anziani - via J. da Ponte;

Novembre: