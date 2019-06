Il web si mobilità per Pietro, bimbo affetto da una malattia rara: la raccolta fondi

Pietro è un bimbo di Padova che non può frequentare altri bambini, non può andare all'asilo, non può stare in luoghi affollati e non può entrare in contatto con persone ammalate.

La testimonianza

«Noi siamo tutto il suo mondo, i suoi compagni di giochi, le sue maestre, i suoi amici – racconta mamma Francesca – Pietro sta combattendo contro una malattia rara, l'istiocitosi, che l'ha quasi ucciso 10 mesi fa generando un tumore nel suo torace”. In questi giorni online è nata una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare i genitori a creare un ambiente sicuro a Pietro in cui vivere e dargli la possibilità di non ammalarsi fino a che non verrà trovata una cura. “Completa igienizzazione della casa, isolamento delle fondamenta, un sistema di riscaldamento più sicuro per abbattere il rischio di inalazione delle polveri – spiega la mamma di Pietro – Il suo sistema immunitario è fragile e ogni infezione può diventare grave in poco tempo. C'è il rischio che le malattie scatenino un nuovo attacco della malattia che potrebbe portare alla formazione di un nuovo tumore».

La raccolta fondi