"Aiutiamo il canile di Rubano": sabato da Risica&Rosica raccolta fondi per i tetti coibentati destinati a proteggere i cani

Bella iniziativa del negozio Risica&Rosica di via Montà 98 dove sabato pomeriggio dalle 16 continuerà la raccolta fondi per l'acquisto di tetti coibentati per gli ospiti a 4 zampe del Canile di Rubano. L'iniziativa si inserisce all'interno di tutta una serie di attività che il negozio, tra i più forniti della città, propone ai suoi clienti per aiutare la struttura di ricovero di cani e gatti. Fino alle 19.30 sarà possibile fare una donazione e acquistare il calendario i cui proventi verranno destinati al Canile.

La vendita dei calendari

La co titolare Sonia Carraro spiega: «Con questa iniziativa aiuteremo i cani a essere protetti dalla pioggia, dal caldo, dal freddo e dalle intemperie che li debilitano. Per tutto il pomeriggio sarà presente in negozio una referente del canile che darà tutte le informazioni di cui avete bisogno. Ci saranno anche i calendari il cui ricavato andrà sempre a favore del Canile. Vi aspettiamo numerosi».