Ranking Censis degli atenei, Padova mantiene la seconda posizione

Diffusa la lista con le valutazione delle università, statali e non statali, divise in categorie omogenee per dimensioni, redatta dal Censis: «Anche quest’anno il ranking degli atenei del Censis premia l’Università di Padova, che conferma la seconda posizione fra i mega atenei – afferma il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto – dei sei parametri presi in considerazione, siamo riusciti a migliorarne tre, mantenendoci nella parte di vertice della classifica. Un risultato che è il frutto di impegno e competenza di tutte le persone che lavorano in un grande ateneo multidisciplinare. E, come sempre, prendiamo questi ranking come stimolo per migliorare là dove possiamo ancora crescere».

Nel commentare la classifica il Rettore guarda anche al futuro: «L’obiettivo, ora, è far sì che il nostro grande patrimonio, gli studenti, non si disperda. Per questo abbiamo stanziato 15 milioni di euro, con un piano coraggioso a favore di studenti e loro famiglie: connettività gratis per tutti, contributo di 500 euro per chi deve pagare l’affitto, o di 350 euro per coprire le spese di trasporto per i pendolari, copertura dell’80% del costo di un personal computer per le future matricole. A questo intervento si sommano 7.700 borse di studio per studentesse e studenti e il lavoro di ammodernamento tecnologico di tutte le aule, per permettere a chi non potrà frequentare di persona di seguire le lezioni dei nostri 188 corsi da casa. Siamo certi che l’Università di Padova rimarrà luogo attrattivo per giovani che vorranno costruire qua da noi il loro futuro».